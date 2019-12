Vicky Xipolitakis reveló cómo puede darse una vida de lujos

Vicky Xipolitakis continúa botando la casa por la ventana pese a declarar que no tiene para mantener a su hijo. Recientemente la mediática rubia aseguró que los 25 mil pesos que recibe de cuota alimentaria no eran suficientes.

La ex vedette enfrenta una pelea con su ex Javier Naselli por la separación de bienes y obra social. “Salvador Uriel lleva un estilo de vida que con 25 mil pesos no puedo mantener”. En varios medios de comunicación dijo con lágrimas en los ojos que atraviesa momentos difíciles.

Hace muy pocos días la diva sorprendió a todos con la celebración del cumpleaños de Salvador Uriel. El pequeño arribó a su primer año de vida y la mediática lo celebró a lo grande.

Por supuesto que el festejo estuvo marcado con el sello personal de la diva. Las excentricidades estuvieron al orden del día con un pastel de 12 pisos, comparsa y fuegos artificiales.

Xipolitakis no cambia su vida de lujos

Ante tanto derroche surgió la duda de cómo puede costearse una vida de lujos. En tal sentido Vicky rompió el silencio y contó cómo logra su vida de ensueños.

Explicó que es el abuelo de Salvador el encargado de costear cada uno de sus caprichos. Su padre quien posee una constructora, es el encargado de mantener a la dupla. Manuel Xipolitakis es el encargado de su nieto, más allá de los ingresos que pueda generar su hija.

Como es bien sabido, Xipolitakis y su ex se encuentran en una batalla de nunca acabar. Mientras tanto ella afirma que resuelve sus días con el apoyo de su padre. Tales revelaciones las efectuó a la revista Caras, en donde explicó cómo paga la renta de su departamento. Xipolitakis reside en Recoleta y no se para en artículos para el pago de expensas, comida y ropa.

“La verdad es que tengo un papá ejemplar que me banca en todo”. Aseguró que sin él no podría hoy estar viviendo, alimentando y vistiendo a su hijo.

En enero de 2020 será que nuevamente Vicky acudirá a la justicia para conocer como avanza su causa. Su ex está radicado en los Estados Unidos y no ha ofrecido declaraciones sobre las opiniones emitidas por la modelo.