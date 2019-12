Vicuña estalla al enterarse que Pampita dijo que salió de la relación sin un peso

El periodista Ángel de Brito reveló que el actor Benjamín Vicuña pronto saldrá a desmentir a Pampita Ardohaim. Esto debido a los recientes comentarios de la modelo sobre el acuerdo económico tras la separación.

Tal parece que a la modelo no le vienen buenos tiempos y el escándalo se instaló en su vida. Todo surgió cuando la modelo salió a defenderse de los dichos de su niñera Viviana Benítez.

La jurado del Bailando dijo que trabajaba largas jornadas para mantener a su familia. Esto para defenderse de Benitez que aseguró que ella dormía hasta mediodía.

Ante ello, Pampita reseñó que es su manera de hacer dinero, porque salió de su separación sólo con su ropa. “Yo me separé de mi pareja de casi 11 años y yo no le pedí ni un centavo”. Tales declaraciones las emitió desde su programa televisivo que se transmite por Net Tv. “Me fui con mi ropa. A pesar de que me correspondía y que capaz era para mis hijos”.

En su ciclo “El Espectador” en CNN Radio De Brito, dijo que Vicuña está indignado por sus palabras. “Pampita contó en su programa que cuando se separó de Benjamín no se llevó un peso.

Pampita en el ojo del huracán

Ante ello Pilar Smith lo increpó: “A mí me dicen que a ella le quedó una casa de un millón y medio de dólares”. Agregó que tiene información fidedigna y que Vicuña le pasa por mes casi 10.000 dólares“. Por su parte Connie Ansaldi agregó: “Vicuña es una de las familias más ricas de Chile”.

Por su parte, Pampita ha reseñado que vive días muy difíciles tras la denuncia de la niñera. Recientemente la modelo llegó de su luna de miel y el escándalo no ha cesado. Viviana Benítez la acusa de malos tratos y hostigamiento. Como si fuese poco, se hizo público un video en el que se ve a Pampita a los gritos con una empleada.

En su programa de televisión, Pampita dijo que nunca le ha quitado dinero a nadie y menos al personal. “A mí no me vas a ver debiéndole plata a nadie, ni pidiéndole plata a nadie”.

Apenas inició el escándalo Pampita aseguró que no emprendería acciones, sólo que la chica se retractase. Como el caso ya pasó a mayores se espera si la diva decidirá acudir a la justicia.