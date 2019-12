Viviana Canosa reveló que enfrentó y le ganó al cáncer

Luego de haber superado tantas pruebas, Viviana Canosa confesó que víctima del cáncer. Afortunadamente la mediática logró hacerle frente a la enfermedad salió airosa.

La periodista causó impacto al revelar su secreto en Teleshow. Como se recordará, esta comunicadora hasta fue vinculada sentimentalmente con Alberto Fernández.

Como es bien sabido, su vida personal siempre la ha mantenido muy en secreto. Viviana Canosa nunca se caracterizó por hablar de si misma, hasta su separación de Alejandro Borensztein.

Con este hombre la periodista tiene una hija en común que es hoy por hoy el centro de su vida. En medio de secretos develados confesó que tuvo un carcinoma in situ en una mama. Apenas tuvo en sus manos el diagnóstico prefirió no decirle nada a su familia para que no preocuparlos.

Admitió que lloró mucho porque tuvo miedo de morirse. Al conocer el riesgo que corría decidió no contar a nadie su padecimiento.

El cáncer fue detectado a tiempo

La ex Intrusos reveló que hace tres años se hizo una mamografía y se enteró del diagnóstico. La especialista que le realizó el estudio notó algo raro en las imágenes.

Por tanto, acudió a la brevedad a su médico que le recomendó una punción de inmediato. “Me pincharon para ver la gravedad que tenía; era muy grave. No dije nada. Fui sola a hacerme todo”.

Para ella el mundo se vino abajo dado que tenía miedo de morir y dejar sola a su nena Martina. “Pensaba quién iba a educarla, quién iba a enseñarle, quién la iba a llevar por el mejor camino”.

La locutora agregó que se practicó la cirugía cuanto antes y dejó a su niña en casa con la niñera. “Lo que tenía me lo saqué, no había nada tomado y la lola me quedó perfecta”.

Retornar a su hogar fue lo mejor que le ocurrió pues pudo valorar aun más lo que tiene en el presente. “A Martina le dije que estaba muy contracturada y que me dolía mucho todo el cuerpo”.

Por tanto, la periodista reflexionó al señalar que así como superó el cáncer ha superado muchas cosas en su vida.

Respecto a su recuperación dijo que fue algo mu positivo. Agradeció no haber pasado por radiación o quimioterapia. “Por eso vivo el aquí y ahora, porque todo es muy finito. Y a la vez, qué sé yo”.

Aunque por los momentos se encuentra sola, Viviana Canosa espera en 2020 encontrar a alguien con quien compartir su vida.