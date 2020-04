Yanina Latorre confesó que prefiere consumir el porno lésbico

Muchas personas tuvieron que ingeniarse para sobrellevar su deseo sexual en épocas de cuarentena obligatoria. Tal es el caso de Yanina Latorre, quien confesó que prefiere consumir porno lésbico porque le calienta.

La declaración de la panelista se produjo cuando el periodista Martín Candalaft alertó sobre los recaudos necesarios para evitar caer en estafas y extorsiones virtuales en el ciclo de Ángel de Brito. Esto le dio pie al conductor de espectáculos de hacerle una pregunta picante a Yanina Latorre.

Pero Latorre no dudó ni un segundo en responder, sin tabú.

“Yo alguna vez miré porno, me gusta. Ahora no estoy mirando. Me gusta más el porno lésbico, de sugestión. Hay que decir la verdad. Desmitifiquemos. Después la gente dice ‘no,no, no’. No tiene nada de malo (ver porno)”, aseguró Yanina Latorre. Y concluyó pícara: “Hay gente que se calienta mirando porno. A mí me encanta, me calienta. Listo, lo dije”.