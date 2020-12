Al cumplirse 40 aniversarios del asesinato de John Lennon, la viuda de este legendario músico, Yoko Ono, aprovechó la ocasión para llamar a un mayor control de armas.

Ono, que presenció el asesinato de su esposo a muy poca distancia, también posteó una imagen de los anteojos destrozados y ensangrentados de Lennon. La imagen contenía la siguiente leyenda: “Más de 1.436.000 personas han muerto por armas de fuego en Estados Unidos desde que John Lennon fue asesinado a tiros el 8 de diciembre de 1980”.

The death of a loved one is a hollowing experience.

After 40 years, Sean, Julian and I still miss him.

'Imagine all the people living life in peace.'

Yoko Ono Lennon#enoughisenough #peace #guncontrolnow #gunviolence #nra #guns #gunsafety #firearms #endgunviolence pic.twitter.com/TsHWuCdu2Y

— Yoko Ono (@yokoono) December 8, 2020